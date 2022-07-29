مجموعة CMA CGM: الإهراءات ليست تحت سلطتنا

صدر عن مجموعة CMA CGM ما يلي:

1-تأسف مجموعة CMA CGM للشائعات المتداولة حول علاقتها بإهراءات مرفأ بيروت.

وتودّ أن توضح أن الإهراءات ليست تحت سلطة مجموعة CMA CGMأذ أنها تقع خارج نطاق منطقة محطة الحاويات، وعلى بعد مسافة 1500 مترا، وبذلك فإنها تقع تحت مسؤولية وزارة الاقتصاد وهيئة ادارة واستثمار مرفأ بيروت.

ترغب مجموعة CMA CGMأن توضح أن دورها يقتصر حصريًا على إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ بيروت، المهمة التي تولّتها في فبراير الماضي جرّاء مناقصة عمومية.

وقد وضعت المجموعة خطة استثمارية شاملة لضمان إعادة تأهيل محطّتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس بغية تحديثهما لتحسين انتاجيّتهما وبالتالي تنمية التبادل التجاري بين لبنان وبقية العالم.

2- فيما يتعلق بإدارة محطات الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، تود مجموعة CMA CGM أن تؤكد أنها المساهم الوحيد في الشركتين المشغّلتين وتديرهما بشكل مستقل تماماً.