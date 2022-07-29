الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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مجهول الهوية عُثر عليه في زحلة.. هل من يعرف عنه شيئاً ؟

منذ ساعة واحدة
شخص مجهول الهوية عثر عليه

شخص مجهول الهوية عثر عليه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 25-07-2022 في محلة المعلّقة – زحلة، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته، ويعاني من أمراض عقليّة.

لذلك، يرجى من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة على الرقم 292724-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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