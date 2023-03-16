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محادثات رسميّة بين رئيسي حكومتي لبنان وإيطاليا.. إليكم التفاصيل

منذ 6 دقائق
لبنان - إيطاليا

لبنان - إيطاليا

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عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات رسمية مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في مقر رئاسة الحكومة الإيطالية في روما.

وكان ميقاتي وصل إلى المقر، قرابة الرابعة بعد الظهر، حيث استقبلته نظيرته الإيطالية عند المدخل الرئيسي، وأقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية.

ثم عقد اجتماع بين رئيسي حكومتي البلدين، شارك فيه عن الجانب الإيطالي المستشار الديبلوماسي لرئيسة الحكومة فرنشيسكو ماريو تالو ومديرة مكتب رئيسة الحكومة باتريسيا سكورتي.

كما شارك عن الجانب اللبناني سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر والمستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، تم عرض العلاقات التاريخية بين لبنان وإيطاليا.

وشكر الرئيس ميقاتي لـ”رئيسة وزراء إيطاليا دعم لبنان من خلال الكتيبة الإيطالية ضمن قوات اليونيفيل”.

كما شكر لها “دعم الجيش وكل القطاعات، من بينها القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية والمستدامة”.

ودعا رئيسة حكومة إيطاليا إلى “زيارة لبنان لاستكمال المحادثات”.

بدورها، شكرت رئيسة حكومة إيطاليا ل”الرئيس ميقاتي العلاقات الشفافة التي تربط إيطاليا ولبنان”.

وعبّرت عن سعادتها بأن “شركة ايني هي من ضمن الشركات التي ستنقّب عن النفط في لبنان”، داعية “الشركات الإيطالية الأخرى إلى الاستثمار في لبنان”.

وشددت على “ضرورة التعاون لتكون منطقة البحر الأبيض المتوسط هادئة، إضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية”.

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