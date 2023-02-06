الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاضر ظبط بحق أصحاب المولدات في النبطية

منذ 5 دقائق
المولدات الخاصة في لبنان

المولدات الخاصة في لبنان

A A A
طباعة المقال

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في أقضية المحافظة وبلداتها وقراها، على الرغم من الطقس العاصف والمثلج، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة في النبطية ومرجعيون للكشف على فواتير مولدات الكهرباء والتأكد من الإلتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

وسطر بيطار 7 محاضر ظبط بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية، وحذر كل أصحاب المولدات لضرورة التقيد بالقوانين تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية ووضع اليد على المولدات المخالفة.

    المزيد من أخبار لبنان

    دور الحضانة
    وزارة الصحة: اقفال دور الحضانة الخاصة
    مرفأ بيروت المدمّر
    إدارة مرفأ بيروت: للإبلاغ عن اي أضرار جراء الهزة
    قصر الإليزيه
    إليكم الوفود المشاركة في لقاء باريس الخماسي حول لبنان

    الأكثر قراءة

    فيدو مرعب.. انتحار سيدة لبنانية أمام عدسة الكاميرا!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!