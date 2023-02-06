محاضر ظبط بحق أصحاب المولدات في النبطية

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، في أقضية المحافظة وبلداتها وقراها، على الرغم من الطقس العاصف والمثلج، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة في النبطية ومرجعيون للكشف على فواتير مولدات الكهرباء والتأكد من الإلتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

وسطر بيطار 7 محاضر ظبط بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية، وحذر كل أصحاب المولدات لضرورة التقيد بالقوانين تحت طائلة الملاحقة القانونية والقضائية ووضع اليد على المولدات المخالفة.