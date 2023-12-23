محافظ البقاع تابع إخلاء المبنى السكني في حزرتا

تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة مسألة إخلاء المبنى السكني في بلدة حزرتا والمهدّد بالسقوط بفعل الانزلاق الحاد بالتربة، والذي تسبّبت به كمية المتساقطات الكبيرة التي هطلت مع بدء المنخفض الجوي الذي بدأ منذ يوم الخميس.

وفي السياق، اطلع أبو جودة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي على متابعته لمجريات الموضوع، والذي أوعز باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حفاظاً على السلامة العامة. كما تواصل مع كل من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، قائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ربيع مجاعص، رئيس بلدية حزرتا حسين أبو حمدان، المدير الإقليمي للأشغال في البقاع محمد الحاج شحادة، المدير الاقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وأعطى توجيهاته للمتابعة والمساعدة في إخلاء عدد من المباني المجاورة القريبة من موقع الانزلاق والتي قد يكون هناك خطر على ساكنيها، وذلك الى حين الكشف عليها من قبل خبراء ومهندسين والتأكد من أنها صالحة للسكن ولا تشكل خطراً على حياة قاطنيها، هذا من أجل الحفاظ على سلامتهم، ومنعاً من حصول أي ضرر. علماً، أنه بدأ هؤلاء السكان بإخلاء المباني المذكورة.