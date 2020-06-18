محافظ البقاع طلب اتخاذ الاجراءات في ضوء تسجيل إصابة لوافد

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أحال محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده الى قيادة منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي ومصلحة الصحة في البقاع طبابة قضاء زحلة، كتابا صادرا عن رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب يؤكد فيه الأخير “تسجيل إصابة ايجابية بفيروس كورونا ضمن نطاق البلدية في محلة المعلقة للمدعو ط. ص القادم من لاغوس – نيجيريا، والذي كان قد اختلط بعدة اشخاص”.

وطلب ابو جوده من قوى الأمن الداخلي “اجراء التحقيقات اللازمة والمقتضى القانوني في ضوء ما ورد في الكتاب المذكور”، كما طلب من طبابة القضاء “اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة الأشخاص المخالطين”.