محافظ البقاع: لأخذ الحيطة والحذر.. والبقاء على جهوزية تامة

أجرى محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اتصالًا بكل من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، المدير الاقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده والمدير الإقليمي للدفاع المدني في البقاع فايز الشقية، وذلك بهدف التنسيق بين كل من وزارة الأشغال ومحافظتي البقاع وجبل لبنان، للبقاء على جهوزية تامة خلال المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان وخصوصًا البقاع، وفق توقعات مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.

مع الإشارة إلى أنّ محافظ البقاع تابع حتى ساعة متأخرة من مساء أمس مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي وضع طريقي ضهر البيدر وترشيش.

وتمنى أبو جودة على المواطنين “أخذ الحيطة والحذر والتزام إرشادات القوى الأمنية، وتجنب سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة وذلك حفاظا على سلامتهم.”

كما حظر أبو جودة المواطنين من ممارسة هواية الـ off road خلال العواصف نظراً للأخطار الناجمة عنها، وذلك حرصًا على ​سلامة المواطنين أنفسهم وسلامة عناصر القوى الامنية وعناصر الدفاع المدني، تحت طائلة الملاحقة القانونية وفقاً للأصول.