محافظ البقاع: لضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات أي عدوان

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة اجتماعاً للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في محافظة البقاع، في حضور قائمقامي البقاع الغربي وراشيا وممثلين عن الأجهزة الأمنية، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة وممثلين عن الوزارات والإدارات الرسمية وعن الصليب الأحمر اللبناني، وذلك في قاعة الاجتماعات في سرايا زحلة من أجل تنسيق الجهود الوطنية للاستجابة من خلال خطة عمل تنفيذية استباقية احترازية في حال حصول أي خطر.

وشدّد أبو جودة في مستهل الاجتماع “على أهمية مواكبة الاحداث الأمنية”، مؤكدا “ضرورة الاستعداد التام لمواجهة تداعيات أي عدوان في حال حصوله، خصوصا أن بعض المناطق في محافظة البقاع قد صنّفت كمناطق إيواء للنازحين اللبنانيين في الداخل”.

كما أشار الى “الدور المناط بالمنظمات الدولية من خلال توفير الدعم اللوجستي وتوفير المساعدات العينية للنازحين، في ظل عدم القدرة المالية للسلطات المحلية من بلديات وغيرها لهذه الناحية”.

وأعطى أبو جودة توجيهاته للادارات الاقليمية، لا سيما مصلحة الصحة والمديرية الاقليمية للأشغال العامة والمنطقة التربوية ومصلحة الاقتصاد والتجارة والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني، وشدّد على “ضرورة التعاون في ما بينها لإنجاح أية خطة طوارئ عند الاقتضاء”.

وفي الختام، أثنى على “جهود الحاضرين وعلى حسهم بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم”. كما أوعز الى الأجهزة الامنية كافة التنسيق في ما بينها ومع الادارات جميعها في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة في حال حصول أي طارئ”.