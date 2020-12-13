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محافظ الشمال: أعداد الاصابات بكورونا بدأت بالانخفاض نوعا ما في الشمال

منذ 4 دقائق
رمزي نهرا

رمزي نهرا

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أوضح محافظ ​الشمال​ ​رمزي نهرا​ في حديث تلفزيوني ان “اعداد الاصابات بفيروس كورونا بدأت بالانخفاض نوعا ما بسب الاجراءات التي نأخذها، هناك بعض البلدات معزولة حاليا وأخرى سيتم عزلها الاسبوع المقبل”.

وأكد انه “نطبق كافة الاجراءات في منطقة الشمال بشكل صار، وبدأت الأمور تنتظم نوعا ما “.

وعن ال​مدارس​ في الشمال، قال: “ننسق مع ​وزارة التربية​ بالنسبة للمدارس، ولا ​اقفال​ للمدارس سوى في منطقة ​الضنية​ والأمور تسير بشكل جيد”.

من جهة أخرى، لفت إلى انه “في الاعياد يحصل بعض التفلت، ونحن ننتظر تعليمات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بهذا الشأن وننصح بالتزام الكمامات والتباعد الاجتماعي خلال الاجتماعات العائلية في الاعياد”.

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