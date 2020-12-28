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محافظ الشمال ترأس اجتماعا بحث في موضوع حرق مخيم اللاجئين السوريين في المنية

منذ ساعة واحدة
محافظ الشمال ترأس اجتماعا بحث في موضوع حرق مخيم اللاجئين السوريين في المنية

محافظ الشمال ترأس اجتماعا بحث في موضوع حرق مخيم اللاجئين السوريين في المنية

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عقد محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا اجتماعا في مكتبه في سرايا طرابلس تم البحث خلاله في الحادثة التي وقعت منذ يومين وما نتج عنها من حرق مخيم للاجئين السوريين في المنية، واستنكر المجتمعون الأعمال التي حصلت وشددوا على “تطبيق القوانين المرعية الاجراء بحق الفاعلين من اي جهة انتموا”.

واستقبل المحافظ نهرا، مسؤول حزب الله في الشمال الشيخ رضا اسماعيل أحمد الذي قدم له التهاني بمناسبة الاعياد المجيدة ، كما بحثا شؤونا شمالية.

كما استقبل نهرا، المنسق العام لتيار المستقبل في المنية توفيق حامد، الذي قدم له التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة، وبحث معه في شؤون تهم ابناء المنية وجوارها.

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