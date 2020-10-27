محافظ الشمال: قرار بإقفال قائمقامية المنية الضنية – سراي سير لـ3 أيام

أصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بإقفال قائمقامية المنية الضنية – سراي سير لمدة 3 ايام، بسبب اصابة موظفة بفيروس كورونا.

وجاء في القرار:

“بعد التاكد من اصابة موظفة بالفيروس، وبعد أن ثبت من خلال فحص الPCR الذي خضعت له الموظفة المنتدبة من إتحاد بلديات الضنية إلى قائمقامية المنية الضنية الآنسة أماني الشيخ إصابتها بفيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة الفحص إيجابية وقد تبلغنا بها بعد ظهر اليوم الواقع في نهار الثلاثاء 27/10/2020.

يرجى التفضل بالإطلاع وإتخاذ القرار بإقفال قائمقامية المنية الضنية- سراي سير لمدة ثلاثة أيام إبتداء من تاريخ الأربعاء 28/10/2020 ولغاية الجمعة 30/10/2020 حتى يتسنى لنا القيام بالإجراءات الضرورية لجهة تعقيم المبنى وإجراء الفحوصات اللازمةللموظفين المخالطين لها وذلك حرصا على الصحة والسلامة العامة”.