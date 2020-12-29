برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

محافظ الشمال يصدر قرارا بإقفال دائرة الشؤون في الشمال

منذ 30 دقيقة
رمزي نهرا

رمزي نهرا

A A A
طباعة المقال

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارا قضى بإقفال دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال ليومين منعا لتفشي وباء كورونا، واجراء الفحوص الطبية اللازمة، وذلك بعد الاطلاع على التقارير المتضمنة تسجيل اصابات ايجابية ضمن الدائرة المذكور.

وجاء في نص القرار: “بعد الاطلاع على التقارير المتضمنة تسجيل اصابات ايجابية بوباء كورونا ضمن دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال، وبناء على مقتضيات السلامة العامة وحرصا على منع انتشار الفيروس او تزايد حالات الاصابات، يقرر ما يلي:

– المادة الأولى: تقفل دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال يومي الاربعاء والخميس في 30 و 31 اي يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس، وذلك بسبب تسجيل عدد من الاصابات بوباء كورونا ليصار الى اتخاذ العينات والفحوص اللازمة من الموظفين والمخالطين.

– المادة الثانية: تكلف قوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار وتنظيم محضر وفق الأصول.

– المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    لبنان يسجل أعلى نسبة وفيات بكورونا وعدد الإصابات يتجاوز الـ2000
    أضرار انفجار مرفأ بيروت
    دياب يكشف ما جاء في تقرير الـ FBI عن كمية النيترات التي انفجرت بمرفأ بيروت
    مرفأ بيروت
    إدارة مرفأ بيروت تعليقا على الفيديو عن الرصيف 16: المرفأ مستمر بقوة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كارلوس منعم مع زوجته وابنته
    ساندته إيران في حملته الإنتخابية وعندما أخلّ بوعده… قتل حزب الله ابنه الوحيد
    قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
    المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء
    كورونا
    اكتشاف علمي قد يغيّر مسار الوباء وينقذ أرواح الملايين