محافظ النبطية يطلب عدم إعطاء الأذونات لقطع الأشجار

طلب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور “حسن فقيه” من القائمقامين والبلديات واتحادات البلديات في المحافظة عدم إعطاء الأذونات والتصاريح بالتشحيل أو قطع الأشجار، بحجة رفع الضرر أو البناء أو شق الطرقات أو الاستصلاح أو الأشغال العامة وإزالة الأشجار اليابسة.

وأصدر المحافظ تعميمًا توجه فيه الى المسؤولين في المنطقة جاء فيه: “نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير ، واستغلالها من قبل بعض التجار لأغراض ربحية، سيما وأننا على أبواب فصل الشتاء حيث قاموا ويقومون بالاعتداء على الثروة الحرجية في الأملاك العامة وحتى في الأملاك الخاصة، إذ طالت الاعتداءات بعض بساتين الزيتون والحمضيات وغيرها، يطلب إليكم عدم إعطاء الأذونات والتصاريح بالتشحيل أو قطع الأشجار بحجة (رفع الضرر أو البناء أو شق الطرقات أو الاستصلاح أو الأشغال العامة وإزالة الأشجار اليابسة)، إذ انها من صلاحية وزارة الزراعة حصراً ( المصالح الاقليمية) وذلك استنادا إلى قانون الغابات”.

وعوّل المحافظ، في هذا الإطار، على دور البلديات في المراقبة من خلال تفعيل عمل الشرطة البلدية، بالتنسيق مع مأموري الاحراج والقضاء المختص لمنع التعديات نهائياً على الثروة الحرجية.