محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر: تسجيل حالة واحدة بفيروس كورونا اليوم

محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر

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أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّه تم تسجيل حالة بفيروس كورونا واحدة اليوم الخميس في محافظة بعلبك الهرمل لأحد الوافدين من الكويت.

وقال عبر “تويتر”، إنّه “طُلب من ذويه الذين أتوا معه على نفس الرحلة وجاءت نتيجتهم سلبية الالتزام التام بالحجر المنزلي، اضافة للسائق الذي أقلّهم”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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