محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر: تسجيل حالة واحدة بفيروس كورونا اليوم
أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّه تم تسجيل حالة بفيروس كورونا واحدة اليوم الخميس في محافظة بعلبك الهرمل لأحد الوافدين من الكويت.
وقال عبر “تويتر”، إنّه “طُلب من ذويه الذين أتوا معه على نفس الرحلة وجاءت نتيجتهم سلبية الالتزام التام بالحجر المنزلي، اضافة للسائق الذي أقلّهم”.
تسجيل حالة #كورونا واحدة اليوم في محافظة #بعلبك_الهرمل لأحد الوافدين من الكويت، وطُلب من ذويه الذين أتوا معه على نفس الرحلة وجاءت نتيجتهم سلبية الإلتزام التام بالحجر المنزلي، اضافة للسائق الذي أقلّهم.
— Bachir Khodr (@BachirKhodr) May 21, 2020