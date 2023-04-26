محافظ بيروت استقبل سفير بلجيكا والمسؤول في السفارة الفرنسية "فرانسوا سبورير"

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي ظهر اليوم سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك حيث تم عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت والبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وبروكسل كما وجه السفير البلجيكي دعوة الى المحافظ عبود للمشاركة في قمة المدن التي ستجري في بروكسل خلال شهر حزيران من العام 2023.

الى ذلك استقبل المحافظ عبود الرئيس الإقليمي للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية السيد فرانسوا سبورير حيث تم التطرق الى المشاريع المشتركة بين بلدية بيروت والجانب الفرنسي المتمثل بالشركات والمؤسسات حيث اعتبر الجانب الفرنسي انه لن يتم تقديم أي مساعدة الى الدولة اللبنانية و الى البلديات الا بعد التصديق على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.