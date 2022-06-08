محافظ بيروت استقبل وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر

استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفد اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لمونديال قطر، الذي ضم سفير اللجنة الحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي، مدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخنجي، خبير العلاقات الإعلامية والإقليمية الزميل علي الزين، مسؤول برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد، بحضور عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية الزميل ابراهيم دسوقي.

وتحدث عبود فقال: “ستكون من أجمل المرات التي ينظم فيها المونديال، في النسخة التي تحتضنها قطر بين 21 تشرين الثاني و18 كانون الاول المقبلين”.

وأشار إلى أنه “أثناء تواجده في ديوان المحاسبة تلقى دعوة من ديوان المحاسبة القطرية لزيارة الملاعب، وأبهر بما رآه خصوصا لناحية الملاعب المجهزة بتبريد، وكل المرافق الرياضية والبنى التحتية”.

ووضع عبود “إمكانات بلدية بيروت كافة في تصرف اللجنة في أي نشاط ترغب في تنظيمه في لبنان، تزامنا مع كأس العالم”، متمنيا “تأمين مشاهدة المباريات تلفزيونيا للشعب اللبناني”.

من جهته، قال خنجي: “إن اختيار لبنان كأول دولة لزيارتها لم يكن عشوائيا، بل لأننا نعرف الشغف والحب الكبير للبنانيين بكرة القدم خصوصا، وقطر عموما، وهذا ما لمسناه خلال جولاتنا على المدارس والأكاديميات، حيث فوجئنا بكمية المعلومات التي لدى الشعب اللبناني عن المونديال القطري”.

وفي الختام، قدم الوفد هدية تذكارية إلى عبود عبارة عن مجسم للملاعب الثمانية التي ستستضيف المونديال.