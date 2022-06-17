محافظ بيروت التقى وفداَ روسياً رفيع المستوى

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي وفداً روسياً رفيع المستوى ضم كل من سفير دولة روسيا لدى لبنان السيد ألكسندر روداكوف ، مساعد وزير خارجية حكومة موسكو المحلية السيد إيغور طقاش والوفد المرافق له، بحضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب، حيث تم عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت والبحث في سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين مدينتي بيروت وموسكو وتبادل الخبرات التقنية والفنية التي من شأنها المساعدة على إنماء وتطوير العاصمة وفق المعايير العالمية.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية لينتقل بعدها الوفد للقاء مجلس بلدية بيروت.