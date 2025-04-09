محافظ بيروت طلب من قيادة الشرطة مكافحة ظاهرة التسول والتشرد في شوارع المدينة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتاباً الى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول في شوارع بيروت، وجاء فيه ما يلي :

“بعد أن كثرت في الأونة الأخيرة ظاهرة التسول على التقاطعات والشوارع التي تضم محال تجارية ومطاعم ومقاهي في مختلف أنحاء العاصمة .

وبعد أن تبين من المعلومات الواردة الينا أنهم أشبه بشبكة منظمة بحيث يعمل على توزيعهم في الاماكن المكتظة والشوارع التي تشهد نشاطاً اقتصادياً .

ونظراً للتأثيرات السلبية لهذه الظاهرة وحرصاً على السلامة العامة والمظهر الحضاري لمدينة بيروت .

يطلب من جانبكم منع التسول في مختلف أرجاء العاصمة والعمل على إيقاف مشغلي المتسولين والتحقيق معهم واتخاذ كافة الاجراءات التي ترونها مناسبة”.