محافظ بيروت يلتقي وفدا من الـ UNDP.. على ماذا تم الاتفاق؟

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP السيدة ميلاني هويونستين والوفد المرافق لها حيث تم خلال اللقاء عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت على مختلف الصعد وأهمها ملف النفايات وتداعياته على الصحة العامة حيث عرض المحافظ عبود الوقائع المستجدة وضرورة دعم البلدية من أجل وضع حلول بيئية مستدامة لتدارك عودة النفايات الى الشوارع مع انتهاء عقد الشركة الحالية في المدى المنظور.

وقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل من اجل تفادي تداعيات الأزمة المالية على ملف النفايات وإمكانية إحجام الشركات عن التقدم للمناقصات والمزايدات في ما خص الفرز والكنس والجمع.