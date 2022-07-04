الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محافظ بيروت يلتقي وفدا من الـ UNDP.. على ماذا تم الاتفاق؟

منذ 16 ثانية
A A A
طباعة المقال

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود استقبل في مكتبه في القصر البلدي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP السيدة ميلاني هويونستين والوفد المرافق لها حيث تم خلال اللقاء عرض التحديات التي تواجه مدينة بيروت على مختلف الصعد وأهمها ملف النفايات وتداعياته على الصحة العامة حيث عرض المحافظ عبود الوقائع المستجدة وضرورة دعم البلدية من أجل وضع حلول بيئية مستدامة لتدارك عودة النفايات الى الشوارع مع انتهاء عقد الشركة الحالية في المدى المنظور.

وقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل من اجل تفادي تداعيات الأزمة المالية على ملف النفايات وإمكانية إحجام الشركات عن التقدم للمناقصات والمزايدات في ما خص الفرز والكنس والجمع.

    المزيد من أخبار لبنان

    مشاكل الجامعة اللبنانية على طاولة لجنة التربية
    لقاء سيدة الجبل يستغرب سكوت نواب عن ممارسات حزب الله
    نصار: فخورون بطرابلس ونتطلع الى تعاون مثمر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة