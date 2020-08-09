محافظ بيروت: يوجد تصدع في بعض المباني..وهناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال محافظ بيروت مروان عبود خلال جولته في المناطق المتضررة :”أصدرنا قرارات بمنع التجول في بعض الشوارع بسبب تصدع عدد من المباني غالبيتها في الرميل والكرنتينا والجميزة”، لافتًا إلى أنّه يجب فحص كل الابنية لكشف الأضرار التي قد لا تكون ظاهرة وقد تكون بالاساسات.”

وأضاف:”يجب فحص كل الابنية لكشف الأضرار التي قد لا تكون ظاهرة وقد تكون بالاساسات وبالنسبة لعملية اعادة الاعمار هناك توجه لاستلام جهة دولية اعادة بناء بعض المناطق مع محاولة الابقاء على الطابع الاثري”.

وأوضح عبود أنّ المشكلة التنفيذية هي في خلق آلية تنسيق بين المتطوعين.