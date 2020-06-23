محافظ عكار ترأس اجتماعا بحث في أماكن الحجر المقترحة للمصابين

ترأس محافظ عكار المحامي عماد اللبكي اجتماعا موسعا في قاعة الاجتماعات بسرايا حلبا الحكومية تم فيه البحث بما استجد من معطيات، على صعيد أماكن الحجر المقترحة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من ابناء محافظة عكار وساكنيها، والتي سبق التوافق عليها بمتابعة من المحافظ اللبكي ووزارة الصحة واللجنة الوطنية لمتابعة التدابير الوقائية لكورونا.

حضر الاجتماع رئيس بلدية فنيدق الشيخ سميح عبد الحي، رئيس بلدية تلحياة المقيطع كفر ملكي خالد خالد، وممثل عن بلدية رحبة، إضافة إلى ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الامم المتحدة الانمائي، برنامج الامم المتحدة الغذائي، منظمة اليونيسف، الصليب الاحمر اللبناني، المفوضية النروجية، تجمع الجمعيات العالمية، الجمعيات المحلية، ومكتب التنمية المحلية في محافظة عكار.

وتم خلال اللقاء “الاطلاع على واقع ما تم انجازه في المراكز الثلاث المقترحة، بحيث ان مركز الحجر في مهنية تلحياة بات بحكم المنجز، بعد ان تم تجهيزه من قبل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة بقدرة استيعاب حالية ل60 سريرا، وبإمكانية تطوير لحدود 200 سرير. اما في ما يتعلق بمركز العزيز في بلدة فنيدق فتم الاتفاق على تجهيزه لتمكينه من قبل مفوضية اللاجئين والمنظمات المشاركة لاستقبال 40 سريرا بموافقة من بلدية فنيدق. وبالنسبة إلى مركز رحبة، تم تجميده حاليا، نظرا إلى عدم اتساعه إلا ل9 أسرة، وتكفلت بلدية رحبة تجهيزه، وهو خاص للمرضى من ابناء البلدة فقط، نظرا إلى صغر المركز”.