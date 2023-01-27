محامو "الأحرار": لتوقيف المعتدين على النواب وذوي ضحايا المرفأ

عقدت هيئة المحامين في حزب الوطنيين الأحرار اجتماعًا طارئًا ناقشت فيه المستجدات القضائية الأخيرة، وأصدرت بيانًا استهجنت فيه “حال الخلافات والانقسامات والتصادم بين القضاة”، واعتبرتها “انتحارًا لإحدى أقدس المؤسسات الدستورية اللبنانية”.

وإذ رفضت الهيئة “رفضاً قاطعاً محاولة طمس ملف التحقيق بتفجير المرفأ وهدر دماء الضحايا”، دعت القضاء لأن يضطلع بمسؤولياته وقطع الطريق على التوجه الدولي لإعلان عدم أهلية القضاء اللبناني وتحويل الملف الى المحاكم الدولية.

وأسفت “للاعتداءات القمعية التي اعتادت عليها الدولة البوليسية وآخرها التعرض لذوي شهداء المرفأ والنواب في حرم الوزارة المفترض أنها مؤتمنة على العدل”، وطالبت “بتوقيف المعتدين فوراً وإنزال أشد العقوبات بهم”.

كما أثنت على “مواقف السياديين في مقاربة موضوع القضاء، وعلى رأسهم نقابة المحامين في بيروت”.