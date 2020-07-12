محامو بيروت: لعدم الحضور الى قصور العدل الا للضرورة القصوى

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دعت نقابة المحامين في بيروت المحامين الى عدم الحضور الى قصور العدل الا للضرورة القصوى والتزام دور النقابة بالتدابير الوقائية وعدم السماح لزائريها بالدخول اليها الا بعد وضع الكمامة.

واصدر امين سر النقابة المحامي سعد الدين الخطيب بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:”نشهد في الآونة الأخيرة تزايداً كبيراً وخطيراً في أعداد المصابين بفيروس كورونا نتيجة عدة عوامل وأهمها التراخي والإهمال وعدم الالتزام بوسائل الوقاية وعدم احترام التباعد بين الناس، وفي هذا السياق تتوجّه نقابة المحامين في بيروت مجدداً إلى الزميلات والزملاء مكررة مطالبتها لهم بضرورة الإلتزام بأقصى التدابير اللازمة والحماية، منبّهة بأن ما نشهده الآن من موجة جديدة لوباء كورونا أخطر من ما شهدناه في السابق، الأمر الذي يحتّم علينا جميعاً الالتزام الكلّي بأقصى التدابير الوقائية، وفي هذا الصدد تعود وتذكر النقابة بضرورة الالتزام الكلي:

1- الامتناع عن الحضور إلى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية إلا للضرورة القصوى.

2- وجوب وضع الكمامة داخل قصور العدل ومراكز النقابة وجميع الدوائر الرسمية واعتماد مسافة السلامة.

3- عدم السماح بدخول أي زائر إلى مراكز النقابة لا يضع كمامة.

4- التزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية وإلزام أي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية ولا قبول لأي استثناء بهذا الموضوع تحت أي مبرر أو سبب.

5- وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة.

6- إن هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الإدارات الرسمية.