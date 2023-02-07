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محامو طرابلس: لتحرّك دوليّ فوريّ من أجل مساندة ضحايا الزلزال

منذ 8 دقائق
نقابة المحامين في طرابلس

نقابة المحامين في طرابلس

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أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس في بيان، “تعاطفه مع ضحايا سوريا وتركيا الذين سقطوا من جراء الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين، وتأثّرت به دول عدة محيطة، ومنها لبنان”.

وعزى “البلدين قيادة وشعباً، لا سيما أهالي الضحايا”، متمنياً الشفاء للمصابين.

كما دعا المجلس “المنظمات الدولية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك الفوري لمساندة الضحايا في البلدين، لا سيما اللاجئين منهم، في هذه الظروف الصعبة التي تتجلى فيها أسمى التقديمات والمساعدات الإنسانية وأجلها”.

وعزى “العائلات اللّبنانية التي فقدت أعزاء لها في هذا الزلزال”.

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