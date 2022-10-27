الخميس 2 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 27 أكتوبر 2022 |
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محامي بو صعب يرد على جريدة "اللواء": هذا الخبر غير صحيح

منذ 11 دقيقة
الياس بو صعب

الياس بو صعب

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توجّه المحامي فوزي مطران، وكيل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، لرئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام، بالقول:

“بوكالتنا العامة عن السيد الياس بو صعب، يؤسفنا إبلاغكم بما يلي:

ورد مقالاً بعنوان “فيلا الرئيس عون الجديدة تنتظره في الرابية”، تضمّن مغالطات لجهة أنّ بو صعب أشرف على البناء وساهم بالتكلفة.

لذلك ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً ونؤكّد أنّ بو صعب لم يشرف ولم يساهم مادياً أو بأي شكل من الأشكال في بناء فيلا الرئيس ميشال عون في الرابية، وأنّ فخامة الرئيس لم يطلب منه ذلك في أي وقت من الأوقات.

ونطلب منكم عملاً بحقّ الرد، نشر هذا التصويب في نفس الموقع الذي ورد فيه المقال المذكور، سواء في نسخة جريدتكم الورقية أو الإلكترونية”.

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