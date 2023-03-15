محامي رياض سلامة: هذه الخطوة انتهاك للسيادة اللبنانية!

اعتبر محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنّ “استدعاء رياض سلامة إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاك للسيادة اللبنانية”، موضحًا أنّه “يمكن للسلطات اللبنانية إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية، بسبب تعارضها مع تحقيقاتها”.

وفي وقت سابق من اليوم، تقدم وكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بمذكرة توضيحية، وتم إرسالها الى النيابة العامة التمييزية لابداء الرأي، على أن يُصار بعد ذلك الى تحديد مصير الجلسة التي لم يحضرها سلامة.

وأفادت قناة “الجديد”، بأنّ “المذكرة التوضيحية التي تقدم بها محامي رياض سلامة تستند الى المواد 5 و46 من اتفاقية مكافحة الفساد، والتي اعتبر فيها ان الاستماع الى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة اجانب، يُعتبر انتهاكا فاضحًا لسيادة القضاء”.

وقال مصدران لرويترز إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لم يحضر جلسة تحقيق في تهم فساد اليوم الأربعاء، عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين بعد اعتراضات على الإجراءات من محامي سلامة.

يجري التحقيق مع سلامة في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بشأن مزاعم باختلاس أموال عامة. ووجهت إليه تهم في لبنان حيث أرجأت السلطات القضائية الجلسة إلى غد الخميس.

في سياق متصل تقدّمت الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدّمة الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.