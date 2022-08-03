الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محاولات لكسر إضراب القطاع العام... ولكن

منذ 11 دقيقة
إضراب البلديات

إضراب البلديات

A A A
طباعة المقال

أعلنت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العام نوال نصر أن “محاولاتنا للوصول إلى حلول مستمرّة منذ أشهر وما نطالب به، هو الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية في الحياة وأبرزها الطبابة والتعليم وحقّ الوصول إلى العمل”.

وأضافت نصر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنّ “الحكومة قدّمت ما أسمته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء ولكن المبالغ قليلة جداً ونحن غير قادرين على فكّ الإضراب أقله حتى تأمين الاستشفاء والطبابة والتعليم”.

وتابعت: “قمنا بزيارة رئيس التفتيش المركزي وأودعناه مطالبنا الأساسية، بانتظار إلى أين ستصل الأمور”، لافتةً إلى أنّ “إضرابنا هو بسبب عجزنا عن الذهاب إلى العمل والاستمرار في الحياة”.

وختمت قائلةً: “جرت محاولات لكسر الإضراب ولكن ما حصل هو أنّ عدداً من الموظفين الذين يسكنون بالقرب من أماكن عملهم وهم بحاجة لهذه التقديمات الإضافية على قلّتها إضافة إلى خضوعهم للترهيب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لبنان يعيش أسوأ أزماته الاقتصادية والسياسية
    صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية تتساءل.. بقاء السلطة في لبنان لغز كبير!!
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي يرفض عرض الفيول الإيراني.. والحكومة في "موت سريري"
    النائب غسان حاصباني
    حاصباني: سنعمل جاهدين للوصول الى حقيقة تفجير المرفأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
    مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
    السفارة البريطانية في بيروت
    بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
    محمد رمضان
    بالصور والفيديو.. مجنده اسرائيلية بين احضان محمد رمضان في اليونان