محاولات لكسر إضراب القطاع العام... ولكن

أعلنت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العام نوال نصر أن “محاولاتنا للوصول إلى حلول مستمرّة منذ أشهر وما نطالب به، هو الحد الأدنى من حقوقنا الأساسية في الحياة وأبرزها الطبابة والتعليم وحقّ الوصول إلى العمل”.

وأضافت نصر في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنّ “الحكومة قدّمت ما أسمته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء ولكن المبالغ قليلة جداً ونحن غير قادرين على فكّ الإضراب أقله حتى تأمين الاستشفاء والطبابة والتعليم”.

وتابعت: “قمنا بزيارة رئيس التفتيش المركزي وأودعناه مطالبنا الأساسية، بانتظار إلى أين ستصل الأمور”، لافتةً إلى أنّ “إضرابنا هو بسبب عجزنا عن الذهاب إلى العمل والاستمرار في الحياة”.

وختمت قائلةً: “جرت محاولات لكسر الإضراب ولكن ما حصل هو أنّ عدداً من الموظفين الذين يسكنون بالقرب من أماكن عملهم وهم بحاجة لهذه التقديمات الإضافية على قلّتها إضافة إلى خضوعهم للترهيب”.