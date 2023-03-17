محاولات للصمود في وجه "تسونامي" الدولار.. هل من خرقٍ منتظر؟

قللّ مصدر سياسي رفيع عبر “الجمهورية” من إمكانية إحداث خرق سريع خلال لقاء باريس اليوم، وإن كان في استطاعته لجم اندفاعة “الفيتوات” في انتظار بلورة الصورة المواكبة للاتفاق السعودي ـ الايراني، وكذلك في انتظار نتائج المسعى الباريسي الثاني على هذا المستوى.

وقال المصدر: “ستبقى انشغالاتنا منصَبّة على حركة الدولار التصاعدية ومحاولات الصمود في وجه التسونامي التي يجتاح فيها كل القطاعات ولا سيما منها مقومات الحياة اليومية للمواطن”.

ونفى عبر “الجمهورية” وجود أي نية لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسة نيابية قريباً لانتخاب رئيس فموقفه الحاسم، وهو أنّه لن يعيد مسلسل الجلسات الهزلي، فلا جلسات طالما أن ليس هناك تطور في الملف يغيّر المشهد.