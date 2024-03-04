محاولة إحراق مبنى بلدية الدوير.. إليكم التفاصيل

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للإعلام” في النبطية بأن أحد أبناء بلدة الدوير ع. م. ق (60 عاما) اقتحم، قبل ظهر اليوم، مبنى البلدية، وحاول إحراقه بعد رميه مادة البنزين عند مدخل مكتب رئيس البلدية، وعمد إلى إشعال النيران، واعتدى على الكاتبة رشا علي رمال بالضرب، بسبب اعتراضه على طريق غير نافذ قانونا يمر في عقار يملكه في البلدة .

وعلى الفور، سارعت عناصر الدفاع المدني الموجودة في مركزها في المبنى ذاته إلى إطفاء النيران، ومعالجة الموظفة رمال التي اصيبت بانهيار عصبي.

ولاذ المعتدي بالفرار إلى عقاره في محلة الوادي، وعمد إلى قطع الطريق هناك أمام السيارات والمارة.

وحضرت دورية من مخفر درك النبطية إلى البلدية، وفتحت تحقيقا.