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محتجّون يقتحمون محطّة عرمون.. وخلّل يطال الشبكة الكهربائية

22 - يناير - 2022
شبكة كهرباء

شبكة كهرباء

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دخل عددٌ من أهالي المحتجّين في منطقتي عرمون و بشامون إلى محطة عرمون، مساء اليوم، حيث عمدوا إلى فتح قاطع الجيّة 150، مما تسبب بخلل في الشبكة الكهربائية، وفق ما ذكر موقع “لبنان 24”.

وفي التفاصيل، فقد قام بعض الشبان بالدخول الى غرفة الحمايات في المحطة و العبث بمحتوياتها مما أدى إلى تعطيل 12 مخرجاً يغذي مناطق عرمون بشامون خلدة والشويفات و ضواحيها.

ونتيجةً لذلك، فإنّ كل المخارج التي تتغذى من محطة عرمون حُرمت من التغذية الكهربائية إلى حين إصلاح الأعطال.

وقد جرى إبلاغ القوى الأمنية بالأمر، وحضرت إلى حرم المحطة بعد مغادرة الأهالي.

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