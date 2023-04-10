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"محرقة الأسماء" مرفوضة.. ماذا كشفت المصادر عن اجتماع جعجع والسنيورة؟

منذ ساعتين
سمير جعجع وفؤاد السنيورة

سمير جعجع وفؤاد السنيورة

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نفت مصادر في حزب القوات اللبنانية ما يجري تداوله عن رفض وقبول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية في خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحزب سمير جعجع ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة.

وشددت المصادر عبر الـLBCI على أن القوات اللبنانية ترفض الدخول في محرقة الأسماء، موضحة أنها ما زالت متمسكة بالمرشح ميشال معوض وترفض أي مرشح ممانع وتصر على مواصفات رئاسية لمرحلة إستثنائية تستدعي رئيسًا يتمتع تحديدًا بمواصفتي السيادة والإصلاح.

من جهتها، أكدت مصادر مقربة من الرئيس فؤاد السنيورة أن اللقاء مع جعجع ناقش في مواضيع عدة ومن ضمنها الإستحقاق الرئاسي.

ونفت ما يتردد عن أن رئيس حزب القوات رفض تأييد ترشيح محتمل للوزير السابق جهاد أزعور.

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