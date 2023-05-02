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محفوض: الأمور وصلت إلى حدّ التهويل.. وإن قبلتم قبلنا

منذ ساعة واحدة
إيلي محفوض

إيلي محفوض

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غرّد رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض عبر “تويتر”: “لكل دولة تقتحم الاستحقاق الرئاسي اللبناني بأيّ شكل من الأشكال وبعيدًا عن حسن أو سوء النوايا، هل تسمح هذه الدولة أو تلك بأن يقتحم لبنان شؤونها الداخلية وأن يسوّق لمرشح، لا وبل أن تصل الأمور إلى حد التهويل علينا وكأننا في غابة حيث لا قانون ولا دستور ولا عمل برلماني”.

وختم محفوض تغريدته قائلًا: “إن قبلتم قبلنا”.

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