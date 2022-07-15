محفوض: الفراغ أفضل من رئيس يصنعه كلاشينكوف ميليشيا حزب الله

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية في الاشرفية، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، الذي قال بعد اللقاء: “نتجه نحو استحقاق دستوري من الاهمية بمكان ان يكون بداية لتصحيح الشواذ المنتشر والمعمم منذ ست سنوات والمطلوب اليوم رئيس يشرّف الجمهورية، رئيس حقيقي وليس مجرد ناطور على قصر بعبدا… نريد رئيسا لا يكفي ان يقال عنه أنه “آدمي” بل المطلوب مواصفات اقلها الجرأة والإقدام، رئيس يعرف كيف يتخذ القرار ولا يتلقى التعليمات اكان من الضاحية او من طهران او من قصر المهاجرين وعلى ما قال يوما سيدنا الياس الفراغ افضل الف مرة مما نحن فيه اليوم”.

أضاف: “يبقى الفراغ إن حصل أفضل الف مرة من رئيس يصنعه كلاشينكوف ميليشيا حزب الله… يبقى الفراغ أفضل الف مرة من رئيس يتباهى بولائه لبشار الاسد وخامنئي… يبقى الفراغ أفضل الف مرة من رئيس يقدس سلاح ميليشيا وحدوده بين طهران والشام. لا نريد رئيسا ناطور مفاتيح لقصر بعبدا وجوده أو غيابه سيّان…”.

وتابع محفوض: “ومن قال أنه مسموح لفلان وغير مسموح لفلان أن يكون رئيسا… فليتحضّر الجميع كل لبناني ولبنانية… كل طبيب ومحام واستاذ وموظف… واعلامي وصحافي. فليتحضّر الجميع على أيام سوداء مقبلة وجوع اذا ما نجح الاسد وخامنئي ونصرالله بتعيين دمية على قصر بعبدا… واذا قبلنا هذه المرة بهكذا رئيس فليع الجميع باننا سنكون في جهنم فعليا… وإذا لا سمح الله وصل رئيس من طينة الموجود اليوم أو من الذين يتمّ التسويق لهم عندها أنعي لكم لبنان وأنعي وجودنا وأنعي مصير أولادنا… أنا لا أظلم الناس عندما أتهم البعض منهم أنهم شركاء بما يصيبنا خاصة الفئة التي أعطت أصواتها لمجموعة سلخت لها جلدها عن عظمها… وجوّعتها وأخذت منها كل شيء… فنحن ندفع ثمن خياراتها… نحن سُرق عمرنا لكن لن نسمح لهم أن يسرقوا عمر أولادنا فهذا إجرام”.

وختم: “أما لبعض الأسماء المطروحة وهي من المعيب بمكان أن تكون جدّية أقول: كيف يمكن لمن هو عبد مأمور او عند عبد مأمور ان يفكر بالرئاسة… هكذا رئيس لا يلزمنا…”.