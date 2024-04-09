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محفوض بحث مع منصوري برواتب الأساتذة المتقاعدين وتعويضاتهم

منذ ساعتين

نعمة محفوض

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زار نقيب المعلمين نعمة محفوض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وبحث معه في شؤون الأساتذة المتقاعدين ورواتبهم التقاعدية بالإضافة إلى تعويضات المعلمين.

وطرح محفوض، وفق بيان، موضوع الحسومات التي تتقاضاها المصارف من رواتب الأساتذة، وتمنّع بعض المصارف عن صرف شيكات تعويض الأساتذة، بالإضافة إلى إقفال حسابات الأساتذة المتقاعدين بعد بلوغهم سن التقاعد والتمنّع عن فتح حسابات جديدة.

وطالب بـ”تحرير قسم من ودائع صندوق التعويضات في المصارف لكي يتمكّن من الاستمرار بأداء مهامه”.

وأبدى منصور، وفق بيان نقابة المعلمين، “تفهّمه لالمطالب”، واعدًا بـ “إيجاد الحلول قدر المستطاع”. كما طلب من محفوض إرسال كتاب بهذه النقاط إلى لجنة الرقابة على المصارف.

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