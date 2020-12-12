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محفوض: “بدّنا رئيس يوقف بوجّ نصرالله مش يقعد بحضنو”

منذ 6 ثواني
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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أوضح رئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض أن “حزب الله” ينتهج أسلوب الحركة الصهيونيّة قبيل السيطرة على فلسطين وقيام إسرائيل ولولا ضعف بعض المسيحيين وتحديداً الموارنة لما كان لينجح في تحقيق أهدافه.

وأشار محفوض في مؤتمر صحفي إلى أن حزب الله “بلع” الدولة اللبنانيّة وأصبحت أجهزة الدولة تعمل في خدمة الميليشيا وهو أوهم الجميع أنّه منزّه وبعيد عن الفساد في حين أنّه قبض على أجهزة الدولة وأغرقها في الصفقات وهو غطّى على “الحراميّي” الذين سكتوا عن مشروعه وسيطرته في لبنان.

وبشّر محفوض “شعب لبنان العظيم” بأنّه مُراقَب برّمته من “حزب الله” الذي يسعى لإنشاء كيان ديني عقائديّ لا يمتّ للبنان بصلة ولا نعرف إذا كانت هذه الميليشيا مدعومة من إسرائيل.

وقال: “لبنان أصبح أشبه بمحافظة إيرانيّة محكومة من “حزب الله” واستمرار هذه المنظّمة العسكريّة أصبح يشكّل تهديداً وجودياً على اللبنانيين الذين كفروا بحياتهم في ظلّ هذه الدويلة”.

وأضاف: “الشعب “استوى” بسبب “حزب الله” ومؤسسات المجتمع الدولي لن تسمح للدويلة بالإستمرار وهذه الدويلة أنتجت تهريباً على المعابر بما لا يقلّ عن مليار ونصف مليار دولار سنوياً وانهيار الليرة والقطاع المصرفي والطبّي والتربوي”.

ولفت إلى أننا “بدّنا رئيس يوقف بوجّ نصرالله مش يقعد بحضنو” ونريد حكومة لا تتراجع عن قراراتها لو نفّذوا سبعمئة 7 أيار وسنحمل ملف القضيّة اللبنانيّة لرفعه أمام المجتمع الدولي.

وتابع: “مستعدّون للتعاون مع الشياطين لإنقاذ لبنان وعلينا البدء برأس الهرم وإسقاط الخطوط الحمراء كافّةً”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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