محفوض: حزب الله نصب فخاً لعون

أكد رئيس حركة التغيير إيلي محفوض لـmtv أنّه “الواضح أن الاستحقاق الرئاسي لن يحصل في وقته ولا يجب التمسك بالمهلة الدستورية في حال كان الرئيس المقبل في صفّ بشار أو حزب الله، وأتمنى على رئيس الجمهورية ميشال عون أن يعتذر من اللبنانيين لأنه أخفق خلال ولايته”.

وأضاف: “الرئيس عون أكثر من نال مراكز في السلطة وأقلّ من قدّم للوطن وبالعودة للتاريخ هو عيّن قائداً للجيش بموافقة سوريّة وتاريخه فيه الكثير من الضجيج السياسي والأمني ولكن من دون نتائج لأنّه لا يمكنه العمل إلّا ضمن الأطر المرسومة له”.

وتابع حديثه قائلاً إنّ “حزب الله يعمل جاهداً على تطويق نتائج الانتخابات النيابية ويحاول استغلال أكثرية وهمية لصالحه في الانتخابات الرئاسية، وعون كان يعلم أنّه سيكون ناطوراً للمفاتيح في بعبدا وأنّ نصرالله سيحكم ووصل إلى كرسي الرئاسة منذ 6 سنوات ولم يفعل شيئاً”.

واعتبر أنّ “حزب الله نصب فخاً لعون حين أوصله للرئاسة فحين خاصم القوات اللبنانية وأصبح بعيداً عن الكنيسة والكتائب بات رئيساً ضعيفاً وسيخرج من القصر وحيداً ومن دون أن يسانده الحزب في معركة محاربة الفساد”.

وأشار إلى أنّ “نصرالله استدعى فرنجية وباسيل، وبعد الاجتماع لم يحصل الطرفان على أيّ موقف واضح وحزب الله ليس لديه أي مرشح لرئاسة الجمهورية تماماً كما فعل في السابق مع عون”.​