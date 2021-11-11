محفوض رداً على نصر الله: مشروعكم الإيراني لم يعد خافياً على أحد

اعتبر رئيس حركة التغيير إيلي محفوض في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر بأن:

“محاولة السيد حسن نصرالله الإيحاء بأن سبب الأزمة كلام لوزير الاعلام تسخيف للحقيقة لكون معاناة اللبنانيين هي بوجود ميليشيا تعمل في خدمة مصالح ايران في المنطقة أما الوزير الوديعة فهو لا يقدّم ولا يؤخر هو شرّابة خرج ليس إلا، باختصار يا سيد حسن ميليشيا حزب الله هي سبب كل أزماتنا”.

وأضاف محفوض: “كنا نعلم يا سيد حسن أنكم وراء عدم إستقالة وزير الاعلام كما نعلم تماما أنكم تسعون لتخريب علاقات لبنان مع أصدقائه خاصة دول الخليج فمشروعكم الايراني لم يعد خافيا على أحد وأنتم في حزب الله أولوياتكم إيرانية وليست لبنانية وهذا واضح من خلال سلوككم ونهجكم ومواقفكم”

وختم تغريداته بقوله: “لا ننتظر السعودية أو أي دولة في العالم كي تخبرنا عن هيمنة ميليشيا حزب الله فأنتم يا سيد حسن لا تهيمنون فحسب بل تسيطرون على مفاصل الحكم الاساسية فتقبضون على المرافق والمرافىء وتتحكمون بحركة الحدود الشرعية منها وغير الشرعية لذا كفى إستغباء لعقول اللبنانيين فالشمس شارقة والناس شايفة”.