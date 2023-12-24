محفوض: لا بديل عن الدولة.. ولا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحوها

أشار رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، إلى أنّه “لا بديل عن الدولة في كل مضامينها وميادينها”.

ولفت محفوض في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “كل محاولات استبدالها بأجسام خارجة عن منطق القانون والدستور والمؤسسات، أفسد كل القطاعات، وقد شهدنا بالملموس على انهيار شامل بسبب مشروع عقائدي لا يأتلف مع واقع المجتمع اللبناني، وعليه لا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحو الدولة بشروطها وشرعيتها”.

لا بديل عن الدولة في كل مضامينها وميادينها وكل محاولات استبدالها بأجسام خارجة عن منطق القانون والدستور والمؤسسات أفسد كل القطاعات وقد شهدنا بالملموس على انهيار شامل بسبب مشروع عقائدي لا يأتلف مع واقع المجتمع اللبناني وعليه لا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحو الدولة بشروطها وشرعيتها — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) December 24, 2023