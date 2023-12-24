الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 24 ديسمبر 2023 |
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محفوض: لا بديل عن الدولة.. ولا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحوها

منذ 32 دقيقة
إيلي محفوض

إيلي محفوض

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أشار رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، إلى أنّه “لا بديل عن الدولة في كل مضامينها وميادينها”.

ولفت محفوض في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “كل محاولات استبدالها بأجسام خارجة عن منطق القانون والدستور والمؤسسات، أفسد كل القطاعات، وقد شهدنا بالملموس على انهيار شامل بسبب مشروع عقائدي لا يأتلف مع واقع المجتمع اللبناني، وعليه لا سبيل للإنقاذ إلا بالعبور نحو الدولة بشروطها وشرعيتها”.

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