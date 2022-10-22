محفوض لعون: أستحلفك بالله أن تسأل عن ملف اللبنانيين في السجون السورية

توّجه رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض، الى رئيس الجمهورية طالبا منه السؤال عن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

وقال محفوض: “فخامة رئيس الجمهورية علمنا أنكم سوف توفدون وزراء ومسؤولين في الدولة الى سوريا للبحث في ملف ‫اللاجئين السوريين‬ وان ‫الاسد‬ يرحّب بخطوتكم هذه، وعليه طالما أنكم بادرتم بهذا الاتجاه، أستحلفكم بالله العظيم أن تسأل عن ملف اللبنانيين في السجون السورية قبل رحيلكم بتسعة ايام عن كرسي بعبدا”.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول لبناني قوله إن الرئيس ميشال عون والرئيس السوري بشار الأسد بحثا (السبت 22-10-2022) ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين بلديهما.

وقال المسؤول اللبناني لرويترز بعد محادثات، السبت إن عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على “بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودها البحرية الشمالية”.

وذكرت إذاعة شام إف إم السورية أن تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين.