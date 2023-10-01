محفوض لقاووق: تنظيمكم المسلّح يلعب على المكشوف.. اخجلوا واستتروا

توجّه رئيس حركة التغيير إيلي محفوض، للمسؤول في حزب الله نبيل قاووق، ردًّا على كلامه الأخير، بالقول: “اخجلوا وأوقفوا المكابرة علينا لأنكم بالمعاصي ابتليتم فاستتروا”.

وقال محفوض في ردّه: “إن المسؤول في ميليشيا حزب الله الشيخ نبيل قاووق يهدد علنًا ويعتبر من يخالفه الرأي عبء ثقيل على البلد، بدورنا نحمّل صاحب هذا التهديد ومن يقف وراءه مسؤولية مباشرة لأي ترهيب أو اعتداء قد يطالنا، فهذه المنظمة المسلحة التي باتت تلعب على المكشوف، لم تعد تقيم أي اعتبار لمكونات المجتمع اللبناني”.

وتابع محفوض: “يا شيخ قاووق اعلم أنّ منظمتك المسلحة المعاقبة والمحظورة دوليًا، بعدما دمرت الجمهورية اللبنانية وأقامت كونتونها الديني الراديكالي، لم يعد تنظيمكم هذا مرغوبًا به لدى كل الشرائح، ولا تنسى تورطكم باغتيال رئيس حكومة لبنان، لذا اخجلوا وأوقفوا المكابرة علينا لأنكم بالمعاصي ابتليتم فاستتروا”.