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محفوض: هل تتحرك حكومة دياب إزاء اتهام حزب الله في إيطاليا؟

منذ 40 دقيقة
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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طالب رئيس حركة التغيير إيلي محفوض حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب بإجراء ما يلزم من اتصالات بالدولة الايطالية للاستعلام عن اتهام حزب الله بوقوفه وراء طن من المخدرات بحسب تحقيقات نيابة ناپولي.

وسأل عبر “تويتر”، “ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذها الدولة اللبنانية حيال ذلك؟ باختصار: حذار الصمت والتغاضي”.

يذكر أنه نجحت السلطات الإيطالية في كشف شحنة من مخدرات الأمفيتامين، حاول حزب الله اللبناني تهريبها في واحدة من أكبر محاولات تهريب المخدرات في العالم.

وصدرت السلطات الإيطالية قبل أشهر كمية قياسية، من مخدرات الأمفيتامين، أو ما يعرف بحبة الكبتاغون، تبلغ 14 طنا، وتقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

واعتقدت الهيئات المختصة في البداية، أن تنظيم داعش وراء الصفقة، ولكن بعد البحث والتنقيب، اكتشف أفراد وحدة مكافحة الجرائم، أن ميليشيا حزب الله هي الضالعة في العملية.

وبحسب التحقيق الذي أشرفت عليه نيابة مدينة نابولي، كانت الحبوب، التي قاربت 84 مليونا، موجودة في 3 حاويات مشبوهة، تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

ويعتبر المحققون أن الشحنة، التي تمت مصادرتها في ميناء ساليرنو، كافية لإغراق السوق الأوروبية بأكملها، ورجحت أيضا أنه كان مخططا، أن يشارك في ترويجها وتوزيعها، عبر القارة العجوز، عدد من الجماعات الإجرامية.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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