محفوض: إذا لم يوقع الاتفاق نكون أمام "مهزلة"

أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن “سبب تحديد مهلة الـ48 ساعة لتوقيع الاتفاق الذي نتج عن الاجتماع التربوي أمس، يعود أولاً لأن لجنة تشكلت من ثلاثة أشخاص لوضع آلية تحدد كيفية قبض صندوق التعويضات من المدارس، والثاني لأن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ومعه شخص من اتحاد المدارس الخاصة طلبوا مهلة لاطلاع باقي أعضاء الاتحاد على الاتفاق قبل التوقيع عليه”.

وأضاف في حديث إلى صوت كل لبنان: “غداً بعد الظهر تنتهي مهلة التوقيع على الاتفاق، وعلى ضوء المجريات سيجتمع المجلس التنفيذي للنقابة ويتخذ القرار المناسب”.

لافتاً إلى أنه “إذا لم يوقع الاتفاق نكون أمام مهزلة، وهذا غير لائق بحق المدارس وأصحابها اذ هناك اتفاق أذاعه وزير التربية بالأمس ومن المفترض على الكل الاتفاق به”.

وعن تأمين التمويل لصندوق التعويضات، أشار إلى أن “وزير التربية عباس الحلبي تعهد للجان الاهل وطلب بشكل حازم من أصحاب المدارس تمويل الصندوق لهذا العام الدراسي من دون أي زيادة على الأقساط”.

ورأى محفوض أن “بعض المدارس الخاصة لا تطبق القانون ولا تعطي الأساتذة الدرجات الست المستحقة لهم. هناك ويلات تحصل وعندما أرفع الصوت يمتعضون ولكن للأسف لا تفتيش في وزارة التربية ولا قضاء، دولة نحو الانحلال “وعم نرقع لحتّى الله يفرجها على البلد”.