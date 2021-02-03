محفوض: 6 أشهر على إنفجار بيروت والعدالة تمخّضت في بلدية طرابلس

غرّد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر تويتر كاتبا: ستة أشهر على ⁧‫انفجار مرفأ بيروت‬⁩ والعدالة تمخضت في مبنى ⁧‫بلدية طرابلس‬⁩ والمرتكب المتهم المتقاعس المتواطئ الشاهد على أكبر عملية إحتيال ونصب لمقتنيات المودع اللبناني الذي تحول لمتسول على أبواب المصارف.. هذا المتهم لا يزال يسرح ويمرح لكونه محميًا من جماعة خارجة عن القانون المحلي والدولي”.

٦أشهر على #انفجار_مرفأ_بيروت والعدالة تمخضت في مبنى #بلدية_طرابلس والمرتكب المتهم المتقاعس المتواطىء الشاهد على أكبر عملية إحتيال ونصب لمقتنيات المودع اللبناني الذي تحول لمتسول على أبواب المصارف..هذا المتهم لا يزال يسرح ويمرح لكونه محميًا من جماعة خارجة عن القانون المحلي والدولي — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) February 3, 2021