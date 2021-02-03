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محفوض: 6 أشهر على إنفجار بيروت والعدالة تمخّضت في بلدية طرابلس

3 - فبراير - 2021
رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

رئيس حركة التغيير إيلي محفوض

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غرّد رئيس حركة التغيير ايلي محفوض عبر تويتر كاتبا: ستة أشهر على ⁧‫انفجار مرفأ بيروت‬⁩ والعدالة تمخضت في مبنى ⁧‫بلدية طرابلس‬⁩ والمرتكب المتهم المتقاعس المتواطئ الشاهد على أكبر عملية إحتيال ونصب لمقتنيات المودع اللبناني الذي تحول لمتسول على أبواب المصارف.. هذا المتهم لا يزال يسرح ويمرح لكونه محميًا من جماعة خارجة عن القانون المحلي والدولي”.

 

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