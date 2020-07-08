محفوظ عن لغة التخاطب في الاعلام: النقد البناء مطلوب لكن التجريح الشخصي مرفوض

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أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في تصريح اليوم، “ان رسائل احتجاج كثيرة وردت إلى المجلس عن لغة التخاطب التي استخدمت في أحد برامج “توك شو” إزاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب. وهي لغة تخرج عن آداب التخاطب واللياقة، والتي تندرج في سياق القدح والذم والإساءة إلى الآخر”.

واكد محفوظ “ان النقد البناء مطلوب، وتصويب اداء الحكومة أكثر من مرغوب به وخصوصا من المؤسسات الإعلامية، لكن التجريح الشخصي مرفوض ولا يخدم الترويج لأي قناة مرئية أو إذاعة مسموعة أو موقع الكتروني وجريدة تواصل مرئية”.

وقال: “اتصلت برئيس مجلس إدارة المؤسسة الإعلامية المعنية وأبلغته اعتراض المجلس الوطني للاعلام كما استياء الرأي العام من لغة التخاطب هذه، فأبدى تفهمه وأنه سيقوم بما يتوجب في تصويب الاداء، والحرص على النقد البناء، والأخذ بملاحظات المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”.