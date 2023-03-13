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محققون أوروبيون في بيروت اليوم

منذ 23 ثانية
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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أكّدت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدرين بأن السلطات اللبنانية ستسمح لمحققين أوروبيين بحضور جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يواجه إجراءات قضائية في بلاده وفي دول أوروبية عدة.

ويصل المحققون الأوروبيون إلى بيروت اليوم، في ثاني زيارة لهم في إطار التحقيق وسيسمح لهم بحضور جلسة الاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ومصدر آخر مطلع لوكالة “رويترز”.

وشدد المصدر القضائي على أن القاضي اللبناني الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة خلال الجلسة التي من المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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