محمد الحوت يعلّق على ملف مستحقات الـpcr: الجامعة اللبنانية لا تطلب مستحقات بل تفرض ضريبة بمفعول رجعي

علق رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت على ملف مستحقات الـpcr، معتبرا ان “الجامعة اللبنانية لا تطلب مستحقات قانونية بل تفرض ضريبة بمفعول رجعي”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “كنا ندفع للمختبر في المطار ما قيمته 150 الف ليرة عن كل فحص pcr وفق تسعيرة الدولة اللبنانية وحين طلب منّا ان نتقاضى 50 دولارا بالفريش بدأنا ندفعها على 8000 ليرة للجامعة اللبنانية حتى فوجئنا بعدم قبول الجامعة ومطالبتها بالفريش “.

وتابع: “لم يصدر تعميم في تموز وقيل لنا ان هذه المبالغ يجب ان تدفع بالفريش كنا لنرى ان كان ثمن هذه الخدمة مناسبا وان كنا نريدها ولكن المطالبة بالامر بمفعول رجعي فذلك يعتبر ضريبة والضريبة تحتاج الى قانون وغالبية الاموال مع شركات اجنبية قالت ان المطالبة غير مستحقة”.

واردف: “حريصون على الجامعة ومصيرها ولكن محاولة تحوير الحملة وكأننا بتنا مسؤولين عن العام الدراسي فهذه حملة جائرة ونحن لنا واجبات تجاه موظفينا وتجاه المطار”.

وسأل: “بـ160 مليون دولار اقفلت الميدل ايست مصاريف عن المطار حتى يتمكن من الاستمرار واليست الميدل ايست شركة وطنية ؟”.

وشدد على ان “الجامعة اللبنانية لا تطلب مستحقات قانونية بل تفرض ضريبة بمفعول رجعي فلو قالوا لنا بتموز ان ثمن الخدمة 50 دولارا كنا لنأخذ قرارا مختلفا اذ ثمن الخدمة غير مناسب “.

واردف: “نحن تحت سقف القانون فليأخذوا حكما قضائيا وننفذه نحن صدمنا بقرار بمفعول رجعي والجامعة اللبنانية ستخسر الدعوى قضائيا “.