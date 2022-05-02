محمد سلام: بهاء الحريري يريد إعادة العصر الذهبي لبيروت

في حلقته الاولى وفي ظل الاجواء الانتخابية في لبنان، حلّ مسؤول التعبئة والتوجيه في لائحة لتبقى بيروت المدعومة من “سوا للبنان” الاستاذ محمد سلام ضيفا على الاعلامية دونيز رحمه فخري ضمن برنامج “حوار انتخابي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

وفي بداية الحوار، أكد سلام ان الرئيس سعد الحريري لم يدعو أحدا لمقاطعة الانتخابات، لافتا الى ان سماحة مفتى الجمهورية كرر بخطبة العيد ما قد قاله سابقا دعوته الى الاقبال الكثيف على الاقتراع، وحدد ان لا يتم الاقتراع للفاسدين، قائلا: “انتخبوا لصالح الوطن”. وتابع ان كل من قال ان دولة الرئيس سعد الحريري دعا الى المقاطعة هو بالحد الادنى “كذاب” او “خبيث”.

ورأى سلام في حديثه، ان الطائفة السنية وبيروت تعاني تماما من تشتت عاطفي وعقلي، شارحا ان التشتت العاطفي هو “الناس المتعلقة بالرئيس سعد الحريري”، اما التشتت العقلي هو “انهم يعتبرون انه اذا قاطعنا الانتخابات تلغى النتيجة ونفرض على المجتمع الدولي والعربي الذي قاطع الرئيس سعد الحريري ان يعيده”.

واشار الى ان القانون النسبي “الخبيث” ندفع ثمنه اليوم لانه صمّم خصوصا لمنع وحدة اللوائح.

ولفت سلام الى ان كل سني في بيروت لا ينتخب هو خائن، ويبيع بيروت لحزب الله، مضيفا اننا حاولنا ان نشرح للبيروتيين ان “الحرد” لا يفيد، وهذا “الحرد” يوصل حزب الاحتلال الفارسي ليكون الحزب الشرعي المنتخب لمدينة بيروت.

واعتبر سلام ان هذه المرة البيروتي محفز ان يذهب الى الانتخابات في 15 أيار، لانه ذاهب الى حرب بقاء. وتابع انه بالذهن البيروتي فإن العصر الذهبي لبيروت بعد الحرب هو عصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي، اليوم جاء من يريد اعادة هذا المشروع وهو ابنه الشيخ بهاء الحريري.

ولفت الى ان الشيخ بهاء لم يترشح الى الانتخابات بل دعم اشخاصا، قائلا ان من يترشح على الانتخابات يتساوى بين الصغار بينما من يصنع المرشحين والرؤساء يكون كبيرا. واضاف ان الزعيم اكبر من مركز في السلطة وهو صانع الرؤساء.

ورأى سلام انه عندما اصبح هناك تحالف بين السلاح غير الشرعي وعصابات الفساد لم يعد هناك تنفيذ للقانون.