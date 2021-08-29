محمد شمس الدين: أسعار بدل النقل ارتفعت بين 40 و114%

شدد الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين على أن رفع سعر البنزين والمازوت والغاز سيؤثر على كل السلع في لبنان وسيؤدي الى ارتفاع الاسعار، كاشفا عن انه بالقراءة الاولية الارتفاع في سعر كلّ السلع سيكون ما بين 15 و25% بناء على الارتفاع الاخير بأسعار المحروقات، كما ان رفع بدل النقل للموظفين ايضا سيؤثر على ارتفاع اسعار السلع، موضحا ان “أسعار بدل النقل ارتفعت بين 40 و114% (بين فان وسرفيس وتاكسي)”.

وأكد شمس الدين في حديث الى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” مع الاعلامي ماريو عبود، ان تعرفة المولدات لـ5 أو 10 امبير ستتراوح في آخر آب بين مليون و460 الف ومليون 600 ألف ليرة لبنانية.

ولفت الى ان كلفة النقل كانت تشكل حوالي 25% من الراتب قبل رفع الدعم الجزئي عن المحروقات، واليوم باتت تشكل بين 40 و70 بالمئة من الراتب.

وقال شمس الدين: “ان تمّ تخفيض ارباح الشركات والـTVA من الممكن خفض سعر صفيحة البنزين حتّى لو رفع الدعم، والشركات المستوردة لا تزال تربح 3 و4 دولارات في كلّ صفيحة بنزين حتى اليوم وهذا ربح مهول بالنسبة للوضع في لبنان اليوم، وليوضحوا في جدول تركيب الاسعار ثمن البضاعة وربح هذه الشركات”.

ودعا شمس الدين الى استخدام قرض النقل المشترك للنقل المشترك لا البطاقة التمويلية التي هي مقررة لعام واحد فقط، فماذا نفعل حينما ينتهي العام؟”.

وقال شمس الدين: ” 25% من العاملين في لبنان يتقاضون اكثر من مليونين و70 % من العاملين يتقاضون اقل من مليون ونصف و5% اقل من مليون”.

وعن موضوع التهريب، قال: “5 ملايين صفيحة بنزين و28 مليون صفيحة مازوت تقديرات ما كان يهرّب في العام الماضي ولكن الآن ما يحصل انه بات هناك سوق سوداء في لبنان، ولم يعد هناك تهريب اذ باتت المصلحة في السوق السوداء في لبنان وهذه السوق اوقفت التهريب”.