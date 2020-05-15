محمد فهمي: التنسيق التام بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة قائم ولا إشكال

أكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة قائم وبين الوزيرين شخصياً لما فيه خير المصلحة العامة.

وأوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيان أنه “ورد في احدى وسائل الاعلام خبرا حول خلاف حصل خلال اجتماع لجنة كورونا بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، حيث اشتكى وزير الداخلية من التأخير في الإجراءات لتزويد الوزارة بأسماء المغتربين”.

وأضاف البيان، “يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى ان ما ذكر غير صحيح إطلاقًا، مؤكدا على التنسيق التام بين الوزارتين وبين الوزيرين شخصيًا لما فيه خير المصلحة العامة.