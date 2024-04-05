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محمود محيي الدين من السرايا: لا اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان

منذ 35 دقيقة
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين صباح اليوم في السرايا،  في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.

وبعد اللقاء، قال محيي الدين:” لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق”.

ورداً على سؤال نفى محيي الدين ان” يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان”.

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